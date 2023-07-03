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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

أحمد قنديل
أحمد قنديل

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، الفنان الشاب أحمد قنديل، عن عمر ناهز 36 عامًا، بعد ما يقرب من 8 أشهر من وفاة والدته، التي ظل ينعيها حتى أيام قليلة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وفاة الفنان أحمد قنديل

ونعى عدد كبير من أصدقاء الفنان الراحل صديقهم الشاب، وتحدثوا عن معاناته خلال الفترة الأخيرة بعد وفاة والدته، وأنه لم يتحمل فراقها حتى ذهب إليها، فقال أحد المنشورات لأصدقائه عبر فيسبوك: "لا حول ولا قوة الا بالله انا لله وانا اليه راجعون مستحملتش موت أمك ياحبيبي وكنت مستغرب أنا مستحمله إزاي اقولك لسه لينا عمر طيب هنعمل إيه أديك رحتلهم سلملي على أمي يا احمد كنتوا بتحبوا بعض أووي، واستمتع مع أمك في الجنة إن شاء الله الله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك انا مش مصدقه يااحمد".

 

 

بينما تحدث منشور آخر عن علاقته بوالدته وقال: "لا اله الا الله يا ربي ...ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم  أنا حزينة أوي ربنا يرحمك يا قنديل ملحقتش أشوفك يا صاحبي ربنا ريح قلبك بعد وفاة والدتك روحتلها بدري زوي يا قنديل لسه كنت يا دوب بتحقق حلمك الدنيا متسواش ولا حاجة والله  ربنا يرحمك يا رب ويغفر لك.. Andel  صلاة الجنازة في مسجد الحصري بأكتوبر بعد صلاة الضهر والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق  بلبيس".

وكان الفنان الراحل صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور كتب مؤخرا منشورا يتحدث فيه عن فراق والدته وقال، "هو عيب لو أنا قلت مش عارف أعيش من بعد أمي.. طب والله العظيم أنا ما عارف أعيش من بعدك يا أمي.. حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاتها حبيبتي خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتييييييييير بدون سبب أكتر فترة في حياتي كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيا.. ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته ويصبرني على فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله أسألكم الدعاء لنور عيني أمي".

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أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

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