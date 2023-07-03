أستاذة أمراض جلدية: "الوردية" مرض هرمونى نتيجة التحسس من أشعة الشمس (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذة الأمراض الجلدية بجامعة بنها، إنه من أعراض الإصابة بمرض "الوردية" الحكة، وتميل البشرة إلى الجفاف، ولابد من وضع هذه الحالة تحت السيطرة الكاملة بشكل كبير.

وأضافت سند، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن بعض المشاهير الكبار كانوا يعانون "الوردية"، منهم الأميرة ديانا، وأحد رؤساء أمريكا المشهورين، معقبة: "رغم أنه مرض يبدو لنا إلى حد ما بسيطا لكن لابد من وضعه تحت السيطرة الكاملة".

- لا بد من استخدام غسول خفيف على البشرة

ولفتت أستاذة الأمراض الجلدية بجامعة بنها، إلى أن مرض "الوردية" بالدرجة الأولى يكون هرمونيا نتيجة تحسس من أشعة الشمس، ولا بد من استخدام غسول خفيف على البشرة، ومياه فاترة، وعدم وضع مستحضرات التجميل على البشرة، أو العطور.