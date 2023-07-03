وزير الرى: تصميم 9 برامج تدريبية ضمن مشروع "المعرفة المائية"

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس طارق السيد، رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والري، لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمي، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصري- المعرفة المائية".

وصرح الدكتور هانى سويلم، بأنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة ٢٤ متدرباً إفريقياً، وذلك اعتباراً من يوم ٢ مايو ٢٠٢٣ ولمدة ٥ أسابيع.

وأضاف الوزير، أنه تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري، والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الإفريقية، خلال الفترة من ١١ إلى ٢١ يونيو ٢٠٢٣، بمشاركة ١٥ من المتدربين الأفارقة، كما سيتم في نهاية شهر أغسطس المقبل عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة ٢٠ متدربا إفريقيا.

وأوضح وزير الموارد المائية والري، في بيان، اليوم الإثنين، أنه تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي، تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه، والتي يعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذها، حيث وفرت مصر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لهذا الغرض.



كما استعرض الدكتور سويلم، الموقف التنفيذي لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالي المصرى المعرفة المائية"، والذى يهدف لتنمية وبناء القدرات الفنية والإدارية للكوادر العاملة بقطاع المياه فى مصر والدول الإفريقية وتطوير البنية التحتية التدريبية وفق التقنيات التكنولوجية الحديثة، وتطوير آليات إدارة وتنمية الموارد المائية، وتحسين جودة وكفاءة العملية التدريبية بمركز التدريب، وإعداد وتطبيق مجموعة من البرامج التدريبية للعاملين بقطاع المياه من المصريين والأفارقة.

ولفت إلى أنه في إطار تنفيذ المشروع، فقد تم تصميم عدد ٩ برامج تدريبية في مجال إدارة المياه، وذلك بعد تحديد الاحتياجات التدريبية للجهات المختلفة بوزارة الموارد المائية والري والوزارات المستفيدة من المشروع "البيئة- الزراعة- الإسكان- الكهرباء" لتدريب ٣٨٩ متدربًا بشكل فعلي، و٨٧٥ متدربًا عن بعد، بإجمالي ١٢٦٤ متدربًا من مصر والدول الإفريقية.