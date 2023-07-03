مصرع شخص وإصابة 29 إثر تصادم سيارتين بطريق "إدفو- مرسى علم"

وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسي علم في حدود محافظة أسوان، صباح اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين حتى الآن، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدفو مرسي علم في حدود المحافظة وتحديدًا عند الكيلو 67، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 29 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتوجهت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب ورائها.