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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الأرصاد": ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد

الطقس في مصر
الطقس في مصر

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، تقريرًا حول حالة الطقس.

وبحسب التقرير، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة عن الأيام الماضية، ونشهد طقسا معتدلا في الصباح الباكر، حارا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدلا ليلًا على الأنحاء كافة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:

 

القاهرة العظمى 35 الصغرى 24

 

العاصمة الإدارية العظمى 35 الصغرى 24

 

الإسكندرية العظمى 32 الصغرى 23

 

6 أكتوبر العظمى 36 الصغرى 23

 

العلمين الجديدة العظمى 31 الصغرى 23

 

السلوم العظمى 31 الصغرى 23

 

دمياط العظمى 32 الصغرى 22

 

المنصورة العظمى 34 الصغرى 23

الأرصاد ارتفاع طفيف درجات الحرارة • درجات الحرارة اليوم العظمى بالقاهرة 35 درجة 35 درجة 35 درجة مئوية

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