البرلمان العربى يطالب بتحرك إقليمى ودولى لوقف الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين

استنكر البرلمان العربي، اليوم، بشدة، العدوان الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، والذي أوقع عددًا من الشهداء والمصابين في حالات خطرة، فضلًا عن قيامها بعمليات اعتقال واسعة وإغلاق مداخل المخيم ومحاصرة المنازل وتدمير البنية التحتية للطرق، واصفًا إياها بجريمة حرب ترتكب ضد شعب أعزل، داعيًا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة الإسراع في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار البرلمان العربي إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي هو عدوان ممنهج ومدروس تستهدف منه تخويف وترويع الشعب الفلسطيني، لإسكات صوت الحق وفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية، مطالبًا بتحرك عربي وإقليمي ودولي لوقف هذا العدوان، ومحاسبة الجيش الإسرائيلي وقادته على ما اقترفوه من جرائم بحق شعب أعزل يدافع عن قضيته وأرضه المحتلة.

وفي وقت سابق استنكر البرلمان العربي بشدة العمل البغيض الذي أقدم عليه عدد من المستوطنين في جنوب نابلس بفلسطين من تدنيس للمساجد وتمزيق نسخ من المصحف الشريف وحرقها، والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين في عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية وسرقة ممتلكاتهم وإحراقها، مؤكدًا أنه عمل مدان ومرفوض وينتهك كل القيم وينشر الكراهية.

وشدد البرلمان العربي على رفضه التام لمثل هذه الأفعال الهمجية المشينة، والتي تشكل جريمة ضد الإنسانية وخرقًا صارخًا للقانون الدولي ولكل الأعراف والمواثيق التي تنص على احترام المقدسات الدينية وتضمن حرية العبادة، مطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد لصمته على مثل هذه الجرائم.

وعقب ذلك أصدرت الإدارة الأمريكية قرارًا بشأن وقف التعاون وكل أشكال الدعم للمشاريع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وهو ما رحب به البرلمان العربي، مؤكدًا أنها خطوة على الطريق الصحيح لوقف الدعم للمستوطنات غير المشروعة والتعامل مع المشروعات المقامة فيها، والتي تعد غير قانونية وتمثل تعديًا مباشرًا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة.