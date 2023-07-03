لخلافات الجيرة.. حبس المتهم بقتل شاب وإصابة آخر فى المنوفية

قررت نيابة قويسنا بمحافظة المنوفية، اليوم، حبس المتهم بقتل شاب وإصابة نجل عمه باستخدام سلاح أبيض مطواة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، والتصريح بدفن المجني عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وكشفت التحقيقات، التي أجرتها الجهات الأمنية، عن أن هناك خلافات جيرة بين المتهم وشقيقه والمجني عليهما بسبب قيام شقيق المتهم بمعاكسة زوجة أحد المجني عليهما.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بأنه ليس طرفا في أي مشاجرات، وأن المجني عليهما على خلافات مع شقيقه واتهماه بأنه يتحرش بزوجة أحدهما، وتربصا له وقاما بالتعدي عليه ونشبت بينهم مشاجرة وتم احتجازه بقسم الشرطة .

وأضاف المتهم أنه في اليوم التالي وأثناء عودته من عمله ليلا تفاجأ بتربص المتهمين له بإحدى المناطق النائية، وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، محاولين التعدي عليه، فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بطعنهما.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة قويسنا يفيد بمصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة، وباجراء التحريات الأمنية اللازمة، تم تحديد المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.