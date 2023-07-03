علامات قوية للنمو العاطفى.. تعرف عليها خلال سطور

أن نجعل أنفسنا أولوية وفهم الاحتياجات والرغبات والتوقعات التي لدينا من أنفسنا والحياة بشكل عام والأشخاص من حولنا هذا كله يساعدنا في منحنا الكثير من الوضوح، عندما نبدأ في وضع صحتنا العاطفية والعقلية فوق كل شيء آخر، يمكننا البدء في إجراء تغييرات صغيرة لجعل الأمور أفضل بالنسبة لنا.

لذا النمو العاطفي لشخصيتنا مطلوب ولا بد من الانتباه إليه وهذه هي الطرق الخاصة بالنمو العاطفي وفقًا لموقع metro.

الجلوس لمعرفة سبب عدم الراحة

ستكون هناك دائمًا أشياء ومواقف تجعلنا غير مرتاحين، لكن فهم ما يجعلنا غير مرتاحين والجلوس معه لمعالجته، بدلاً من الرد عليه، هو طريقة صحية للتعامل مع الموقف، كما يساعدنا ذلك على منحنا الوقت لتقرير الطريقة التي نريد أن نستجيب لها.

روابط ذات مغزى

لم نعد نحاول إرضاء كل من حولنا، وبدلاً من ذلك نجد روابط حقيقية مع الناس ونحاول استثمار طاقتنا في الأشخاص الأصحاء لنا، مع مرور الوقت نتعلم قبول أنه بغض النظر عما نفعله، لا يمكننا إبقاء الجميع في حياتنا.

فهم أحبائنا

الاتفاق على الاختلاف مع الاستمرار في احترام وجهات نظر وآراء الأشخاص المقربين منا هو طريقة صحية للتنقل عبر العلاقات، يساعدنا على فهم الشخص الآخر بشكل أفضل ويساهم في نمو العلاقة.

الاحتياجات الأساسية

نبدأ في الحصول على وضوح أفضل بشأن ما نريده ونحتاجه من أنفسنا والآخرين، ومن ثم، عندما لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية من قبل الآخرين، فإننا نتأمل ما إذا كان بإمكاننا تلبيتها بأنفسنا.

التعبير عن المشاعر

عندما نشعر بالأذى أو الحزن، نتعلم التعبير عن تلك المشاعر ومعالجتها بدلاً من البقاء صامتين حيالها.. نحن لا ندع المشاعر السلبية تجعلنا نشعر بالثقل، وبدلاً من ذلك نخرجها بطرق صحية.

إنشاء الحدود: تساعد الحدود في التمتع بحياة صحية ومع ذلك، نتعلم أيضًا إنشاء توازن في الطريقة التي نضع بها الحدود.

الأصالة: نتعلم أن نحافظ على صدقنا في العلاقات ونبقى صادقين مع مجموعة القيم والأخلاق التي نمتلكها.