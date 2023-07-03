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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بإيرادات 10 ملايين جنيه.. "مستر إكس" لـ أحمد فهمى فى المركز الأخير بموسم العيد

مستر إكس
مستر إكس

استقر فيلم «مستر إكس» بطولة الفنان أحمد فهمي في المركز الأخير بشباك التذاكر بموسم عيد الأضحى المبارك لليوم الخامس على التوالي، محققًا إيرادات هي الأقل بين كل الأفلام الأربعة المتنافسة في الموسم.

 

إيرادات فيلم مستر إكس

جمع فيلم مستر إكس، بطولة الفنان أحمد فهمي أمس الأحد، إيرادات بقيمة مليون جنيه و640 ألفًا و29 جنيهًا لتصل كل الإيرادات التي حققها الفيلم بداية من طرحه بدور العرض إلى 10 ملايين جنيه و840 ألفًا و579 جنيهًا.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم مستر إكس يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبوالسعود، إخراج أحمد عبدالوهاب.

 

وتدور أحداث العمل حول أحمد فهمي الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقون زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم، وتجسّد هنا الزاهد خلال الأحداث شخصية محامية دفعتها ظروفها لترك مهنة المحاماة وتلتقي أحمد فهمى وتحدث بينهما العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

 

وكانت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "مستر إكس" طرحت الأغنية الدعائية للعمل بعنوان "اختياراتي مدمرة حياتي" بصوت أحمد سعد.

ظهر أحمد سعد في عدد من المشاهد برفقة أبطال الفيلم وهو يغنّي الأغنية، وهى من كلمات الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

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