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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة العالمية" تشيد بجهود السعودية خلال موسم الحج

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

أشادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بجهود المملكة العربية السعودية خلال موسم حج هذا العام، وعدم تسجيل أي حوادث أو تفش للأمراض.


وأثنت المنظمة، على الجهود الاستثنائية التي بذلتها السلطات السعودية لتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج، وتعاونها المستمر مع منظمة الصحة العالمية في تعزيز مختلف مجالات العمل الصحي.


قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط:  "نحن نقدر الجهود الخارقة التي تبذلها السلطات السعودية لتنظيم وتوفير الخدمات الصحية للملايين من الحجاج".

منظمة الصحة العالمية المملكة العربية السعودية تفش للأمراض الجهود الاستثنائية السلطات السعودية

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