"تاج" تامر حسنى يتراجع للمركز الثالث فى سباق أفلام عيد الأضحى

تراجعت إيرادات فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني قليلًا أمس الأحد؛ ليهبط للمركز الثالث في شباك التذاكر بعد فيلمي «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وفيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وجمع فيلم تاج للنجم تامر حسني أمس الأحد إيرادات بقيمة 3 ملايين جنيه و89 ألفًا و786 جنيهًا، لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم خلال 5 أيام من العرض إلى 23 مليون جنيه و43 ألفًا و605 جنيهات، ويواصل الفيلم تواجده في عدد كبير من القاعات.

أبطال فيلم تاج

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.

ويظهر تامر حسني خلال أحداث فيلم "تاج" بشخصية سوبر هيرو يتمتع بقوة خارقة، ويعيش قصة حب مع الفنانة دينا الشربيني خلال أحداث الفيلم، بينما ظهر تامر حسني في البرومو وهو يرقص مع التيك توكر نويل روبنسون، ويقوم بوصلة رقص بلدي أيضًا.

وطرح صباح أمس الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك فيلم "تاج" في عدد كبير من دور العرض لينافس في موسم عيد الأضحى المبارك أمام 3 أفلام جديدة أخرى، وهي فيلم "بيت الروبي" بطولة النجم كريم عبدالعزيز والنجم كريم محمود عبدالعزيز ونور، وفيلم "البعبع" بطولة النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري وعدد من النجوم، بالإضافة إلى فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وهنا الزاهد وعدد من نجوم الكوميديا.