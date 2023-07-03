استشارية خصوبة: ارتفاع ضغط الدم يؤثر على الصحة الإنجابية لدى الرجال والنساء

يعد ارتفاع ضغط الدم هو حالة طبية مزمنة تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، ولكن في حين أنه من المعروف أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات القلب والأوعية الدموية المختلفة، إلا أنه غالبًا ما يتم التغاضي عن تأثيره على الصحة الإنجابية.

وكشف موقع hindustantimes في مقابلة مع الدكتورة هيرثا مانم، استشارية الخصوبة، أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يضعف خصوبة الذكور والإناث، فعند الذكور يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ضعف الانتصاب من خلال التأثير على تدفق الدم إلى منطقة الأعضاء التناسلية، كما يمكن أن يتسبب أيضًا في انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحركتها، مما يؤدي إلى انخفاض الخصوبة.

أما في الإناث، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تعطيل الأداء الطبيعي للجهاز التناسلي، مما يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية وانخفاض الخصوبة، كما يمكن أن يزيد أيضًا من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل، مثل تسمم الحمل وسكري الحمل والولادة المبكرة.

- آثار سلبية على نمو الجنين

وأوضحت استشارية الخصوبة، ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تكون له آثار سلبية على نمو الجنين، فعندما تعاني المرأة الحامل من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط، يمكن أن يحد من تدفق الدم إلى المشيمة ، مما يؤدي إلى وصول الأكسجين والمواد الغذائية غير الكافية إلى الطفل النامي، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقييد النمو، وانخفاض الوزن عند الولادة، وتشوهات في النمو.

وتابعت الدكتورة هيرثا مانم، من المهم التأكيد على أن التحكم في ارتفاع ضغط الدم من خلال تعديلات نمط الحياة، مثل الحفاظ على نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتقنيات الحد من التوتر يمكن أن تحسن بشكل كبير نتائج الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى ذلك فإن الأدوية المناسبة والمراقبة المنتظمة لمستويات ضغط الدم ضرورية للوقاية من المضاعفات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم وإدارتها".

- ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل

وأضافت، بالحديث عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، فبينما قد يصاب بعض النساء بارتفاع ضغط الدم قبل الحمل، يصاب بعض النساء بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وهو ما يعرف بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، ويعرف أيضًا باسم تسمم الحمل.

وتابعت في جميع أنحاء العالم، يعاني 6٪ إلى 8٪ من حالات الحمل من مشاكل تتعلق بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، وهو ما يمثل حوالي 25٪ من حالات دخول مستشفيات الولادة، ويعد التشخيص المبكر وعلاج ارتفاع ضغط الدم أمرًا بالغ الأهمية لتقليل المخاطر التي تنطوي عليها الصحة الإنجابية والصحة العامة للشخص، إلى جانب التغييرات في نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتقليل تناول الملح.