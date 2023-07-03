ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

منها حفل "شباب لايف".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

مركز الهناجر للفنون
مركز الهناجر للفنون

حفل "شباب لايف"، يحيي الليلة الرابعة ضمن احتفالات قطاع الإنتاج الثقافي، بذكري ثورة 30 يونيو، واحدة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية لهذا اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي التاسعة مساء، تنطلق فعاليات الليلة الرابعة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية.

كما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في اليوم الرابع للاحتفال، بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، حيث يتغنى فريق شباب لايف بالفرقة "عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي" بمجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانًا للجمهور يوميًا في الفترة من 30 يونيو حتى 5 يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة بمختلف القطاعات التابعة لها، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ــ مناقشة "عمر مؤجل" بورشة الزيتون الأدبية

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة الفلسطينية سهام السايح، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، حيث تناقش مجموعتها القصصية "عمر مؤجل".

ويتناول المجموعة القصصية "عمر مؤجل"، للكاتبة الفلسطينية سهام السايح كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتب محمود الشربيني، ويقدم الأمسية ويديرها الكاتب محفوظ علي.

ــ تاريخ المساحات بمركز الصورة المعاصرة

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ وتحت عنوان "تاريخ المساحات"، يعقد لقاء بمركز الصورة المعاصرة، يشارك فيه كلًا من: الباحثتين: لينا صفوت، ونادية الشامي، وتدير الحوار الدكتورة فرح حلابة.

ويتطرق اللقاء إلى سرد لتاريخ المساحات بناء على مواضيع بحث لينا صفوت ونادية الشامي، والدور الذي تلعبه المساحات في حياتنا اليومية، وكيف أن البيوت هي مساحة خاصة معظم الوقت، والسكن هو جزء كبير من الواقع الاجتماعي والاقتصادي العام، وكذلك العلاقات المنزلية بشكل أوسع ما بين أفراد الأسرة، وأهمية التفكير في أشكال الملكية المؤقتة والدائمة وتأثيرها على تجارب أشخاص مختلفة في المدينة وإحساسهم بالانتماء أو الاستقرار.

ــ مرحبًا مرة أخرى- يوم واحد للأبد بمعهد جوته

وفي السابعة مساء، وضمن عروض أفلام نادي السينما، يعرض بمعهد جوته الألماني بالدقي، الفيلم الروائي الطويل "مرحبًا مرة أخرى – يوم واحد للأبد"، ويعرض الفيلم مصحوبًا بترجمة للغة العربية.

والفيلم إنتاج ألماني لعام 2020، وتبلغ مدة عرضه 89 دقيقة، من إخراج ماجي بيرين، وتدور أحداثه في أجواء كوميدية، حول "زازي" وهي في منتصف العشرينيات من عمرها، تشعر بأنها مازالت صغيرة على الارتباط.

 لا يحتاج "الحب الكبير" في رأيها إلى إنسان، وبالمثل فإن صديقيها المقربين اللذين يعيشان معها في سكن جماعي غير قادرين على الارتباط: يرفض "أنطون" فكرة الارتباط الدائم، ويسعد "باتريك" بكونه زير نساء لا يقاوم.

 أما "فيليب"، أقرب أصدقائها منذ الطفولة، فيختلف تمامًا، قريبًا سيتزوج وبالطبع يدعو "زازي" إلى حفل زفافه، يصدمها الخبر ليس فقط لأنه سيتزوج من "فرانسيسكا" التي تعرفها، أيضًا منذ الطفولة ولديها قناعة بأنها ليست العروس المناسبة لفيليب، فجأة تجد نفسها في صراع مع الزمن وهي تحاول بشتى الطرق إفشال إتمام الزيجة، لكن في كل مرة يحدث شيء جديد لم يكن في الحسبان.

منها حفل شباب لايف بذكرى ثورة 30 يونيو أجندة الدستور الثقافية ورشة الزيتون الأدبية معهد جوته الألماني بالدقي مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

مواد متعلقة

"رؤية يوسف إدريس لسنوات حكم عبدالناصر والسادات" فى صالون السينما.. الخميس

الأكثر قراءة

أمين مجلس علماء مصر: جزء كبير من مستقبلنا يعتمد على تعمير الصحراء

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 3 يوليو 2023

مقتل فلسطينى فى قصف إسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 فى محافظات مصر

رغم زيادة حدها الأقصى.. دوافع إيلون ماسك لوضع حدود بعدد التغريدات على تويتر

القوات الروسية تقتل 360 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة