منها حفل "شباب لايف".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

حفل "شباب لايف"، يحيي الليلة الرابعة ضمن احتفالات قطاع الإنتاج الثقافي، بذكري ثورة 30 يونيو، واحدة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية لهذا اليوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة "الدستور" الثقافية.

ففي التاسعة مساء، تنطلق فعاليات الليلة الرابعة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا المصرية.

كما يشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في اليوم الرابع للاحتفال، بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، حيث يتغنى فريق شباب لايف بالفرقة "عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي" بمجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانًا للجمهور يوميًا في الفترة من 30 يونيو حتى 5 يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة بمختلف القطاعات التابعة لها، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ــ مناقشة "عمر مؤجل" بورشة الزيتون الأدبية

وفي السابعة مساء، تحل الكاتبة الفلسطينية سهام السايح، في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، حيث تناقش مجموعتها القصصية "عمر مؤجل".

ويتناول المجموعة القصصية "عمر مؤجل"، للكاتبة الفلسطينية سهام السايح كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الكاتب الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، الكاتب محمود الشربيني، ويقدم الأمسية ويديرها الكاتب محفوظ علي.

ــ تاريخ المساحات بمركز الصورة المعاصرة

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ وتحت عنوان "تاريخ المساحات"، يعقد لقاء بمركز الصورة المعاصرة، يشارك فيه كلًا من: الباحثتين: لينا صفوت، ونادية الشامي، وتدير الحوار الدكتورة فرح حلابة.

ويتطرق اللقاء إلى سرد لتاريخ المساحات بناء على مواضيع بحث لينا صفوت ونادية الشامي، والدور الذي تلعبه المساحات في حياتنا اليومية، وكيف أن البيوت هي مساحة خاصة معظم الوقت، والسكن هو جزء كبير من الواقع الاجتماعي والاقتصادي العام، وكذلك العلاقات المنزلية بشكل أوسع ما بين أفراد الأسرة، وأهمية التفكير في أشكال الملكية المؤقتة والدائمة وتأثيرها على تجارب أشخاص مختلفة في المدينة وإحساسهم بالانتماء أو الاستقرار.

ــ مرحبًا مرة أخرى- يوم واحد للأبد بمعهد جوته

وفي السابعة مساء، وضمن عروض أفلام نادي السينما، يعرض بمعهد جوته الألماني بالدقي، الفيلم الروائي الطويل "مرحبًا مرة أخرى – يوم واحد للأبد"، ويعرض الفيلم مصحوبًا بترجمة للغة العربية.

والفيلم إنتاج ألماني لعام 2020، وتبلغ مدة عرضه 89 دقيقة، من إخراج ماجي بيرين، وتدور أحداثه في أجواء كوميدية، حول "زازي" وهي في منتصف العشرينيات من عمرها، تشعر بأنها مازالت صغيرة على الارتباط.

لا يحتاج "الحب الكبير" في رأيها إلى إنسان، وبالمثل فإن صديقيها المقربين اللذين يعيشان معها في سكن جماعي غير قادرين على الارتباط: يرفض "أنطون" فكرة الارتباط الدائم، ويسعد "باتريك" بكونه زير نساء لا يقاوم.

أما "فيليب"، أقرب أصدقائها منذ الطفولة، فيختلف تمامًا، قريبًا سيتزوج وبالطبع يدعو "زازي" إلى حفل زفافه، يصدمها الخبر ليس فقط لأنه سيتزوج من "فرانسيسكا" التي تعرفها، أيضًا منذ الطفولة ولديها قناعة بأنها ليست العروس المناسبة لفيليب، فجأة تجد نفسها في صراع مع الزمن وهي تحاول بشتى الطرق إفشال إتمام الزيجة، لكن في كل مرة يحدث شيء جديد لم يكن في الحسبان.