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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": بعض الكوادر الإخوانية وصفتنى بالقاضى "الشو المسيس"

المستشار خالد محجوب
المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه ألزم النيابة العامة أن تبلغ وله حق التبيلغ أن هناك جرائم اقتحمت للتخابر واقتحام سجون وقتل ونهب وسرقة، وطلب مخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض على الهاربين من السجون المصرية أجانب وأعضاء الإخوان، وعلى رأسهم محمد مرسي، مشيرًا إلى أن هذا أزعج بعض الكوادر الإعلامية الإخوانية وكتبوا عنه "القاضي الشو المسيس".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ليعلم الله أن هذه المحكمة عملت في ظروف صعبة من غلق أنوار وتهديدات ولكن كنا نقول كلمة الحق في حق هذا الوطن وحق الشعب؛ لأننا نحكم باسمه وحينما يولينا الله أن نكون على قدر هذه الولاية".

وأكد أنه بعد الحكم لم يكن يعرف مصيره، ولذا قام بنسخ القضية أكثر من نسخة؛ لأنه لا يعرف ماذا في الغد، وقام بتسليم الشهيد هشام بركات، نسخة كاملة متكاملة بالأدلة وسلم له صورة رسمية حتى لو حدث له شيء تكون الأوراق معه. 

وأكد أن بيان 23 يونيو أعطاه طمأنينة كمواطن وليس كقاضي، وأن الشعب المصري العظيم نزل وقال كلمته في 30 يونيو.

المستشار خالد محجوب الكوادر الإعلامية الإخوانية القاضي الشو المسيس النيابة العامة بيان 23 يونيو أ 30 يونيو الشعب المصري

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