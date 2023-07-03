الناقد محمد الشحات يناقش كتابه "خارج المنهج" بمختبر سرديات مكتبة الإسكندرية.. غدا

يناقش الناقد محمد الشحات كتابه "خارج المنهج" بمختبر سرديات مكتبة الإسكندرية، وذلك في الأمسية التي تعقد في السادسة من مساء غد الثلاثاء بمكتبة الإسكندرية بقاعة C.

تعقد الأمسية بالحضور الفعلي والافتراضي للمشاركين من خارج مصر، عبر تطبيق ويبكس، ويشارك في أمسية مناقشة كتاب الناقد دكتور محمد الشحات "خارج المنهج.. مقاربات ثقافية للأدب والنقد"، الناقد الجزائري الدكتور فريد حليمي، ويدير اللقاء الكاتب منير عتيبة، مدير مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية.

وكان كتاب "خارج المنهج.. مقاربات ثقافية للأدب والنقد" للناقد محمد الشحات، قد صدر عن الدار المصرية اللبنانية العام الماضي 2022، في 380 صفحة من القطع الوسط، ويتناول الفكر النقدي تنظيرًا وتطبيقًا عبر طرح فرضية المنهج المرن غير المشدود إلى مركزية ما، ليستدعي من الناقد ذاتيته .

ويضم الكتاب خمسة فصول ومقدمة يتناول فيها "الشحات" أهمية المنهج النقدي، والنظرية النقدية والأدبية، مع إقرار الدور الفاعل للدائرة التاريخية للتراكم النقدي المعرفي.

يقسم الناقد دكتور محمد الشحات كتابه "خارج المنهج.. مقاربات ثقافية للأدب والنقد"، إلى قسمين كبيرين، الأول بعنوان "قراءات ثقافية" والثاني بعنوان "هوامش ثقافية"، يقدم في القسم الأول ثلاثة فصول هي: "ممارسات في نقد الثقافة"، "مقاربة الأدب ثقافيًا"، و"قراءة الثيمة.. تأويل الثقافة".

يؤسس الكتاب منهجيته الخاصة عبر ممارسة أربع مقاربات نقدية متضافرة؛ أولاها اعتماد اللابنية أو اللامركز كمنطلق لعمليّات التحليل الثقافي، ثانيتها مقاربة المتون الأدبية ثقافيًا، ثالثتها الممارسة النقدية الحرة التي تبحث عن سياقات طازجة لبناء دوائر التأويل، رابعها تأكيد النبرة الذاتية للناقد من خلال الهوامش الثقافية المكتنزة.

يشار إلي أن الناقد دكتور محمد الشحات، أستاذ النقد ونظرية الأدب العربي بجامعة القاهرة، صدر له العديد من الدراسات والمؤلفات النقدية والأدبية، نذكر من بينها، "بلاغة الراوي، سرديات المنفي، سرديات بديلة، هوامش ثقافية، النظرية والنقد الثقافي، نحو كتابة جديدة" وغيرها.