أحمد عاطف ردا على اتهام كولر بإضاعة الوقت: "إحنا تالت الدورى ومش فريق صغير"

أكد أحمد عاطف، لاعب فريق فيوتشر، أن علي ماهر مدرب الفريق، يعمل على تحسين مستوى الفريق بشكل دائم رغم غياب سوء التوفيق خلال الفترة الماضية.

وقال "عاطف" في تصريحات تلفزيونية: "كنا نريد إنهاء الدوري في المركز الثاني، وعملنا على هذا منذ بداية الموسم، ولكن بعض المباريات أثرت على مشوار الفريق في الدوري".

ورد عاطف على اتهام كولر بإضاعة لاعبي فيوتشر للوقت: "احنا تالت بطولة الدوري ومش فريق صغير عشان نضيع وقت، واحنا مش فريق بينافس على الهبوط".