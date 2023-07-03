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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد عاطف ردا على اتهام كولر بإضاعة الوقت: "إحنا تالت الدورى ومش فريق صغير"

جانب من المباراة
جانب من المباراة

أكد أحمد عاطف، لاعب فريق فيوتشر، أن علي ماهر مدرب الفريق، يعمل على تحسين مستوى الفريق بشكل دائم رغم غياب سوء التوفيق خلال الفترة الماضية.

وقال "عاطف" في تصريحات تلفزيونية: "كنا نريد إنهاء الدوري في المركز الثاني، وعملنا على هذا منذ بداية الموسم، ولكن بعض المباريات أثرت على مشوار الفريق في الدوري".

ورد عاطف على اتهام كولر بإضاعة لاعبي فيوتشر للوقت: "احنا تالت بطولة الدوري ومش فريق صغير عشان نضيع وقت، واحنا مش فريق بينافس على الهبوط".

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