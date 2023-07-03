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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد محجوب لـ"الشاهد": أحد كوادر الإخوان طالب "مرسى" بالتخلص منى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والمستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إن أحد الكوادر قال للرئيس الإخواني محمد مرسي إنه يجب أن يتخلص منه في خلال إسبوع.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي لدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد الأشخاص التابعين لهم قال له: "لن تحكم ولن تجلس على المنصة مرة أخرى ولن تفصل في هذه الدعوى".

 وأضاف أن هذا الرجل قال له:"أنت خارج إجازة في أول يوليو ولن تعود بعده للمنصة"، مؤكدًا أن إجازته بالفعل كانت في بداية يوليو، وكان ذلك بعد طلب الرد.

انفعال المحكمة هو غيرة على تطبيق القانون

وأشار إلى أن البعض يصور المحكمة وهي منفعلة وتتحدث بصوت عالٍ، مؤكدًا أن هذ ليس انفعال بقدر ماهو غيرة على تطبيق القانون وحفاظًا على محراب العدالة. 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز. 

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.

خالد محجوب الكوادر محمد مرسي يتخلص منه أسبوع المحكمة تطبيق القانون

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