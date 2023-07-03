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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"هذا الأمر مكرر وسخيف ".. أول تعليق من كولر عقب التعادل السلبى أمام فيوتشر

جانب من المباراة
جانب من المباراة

علق السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تعادل فريقه اليوم أمام نادي فيوتشر دون أهداف في إطار الجولة 24 والمؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لي رسالة للقائمين على الكرة في مصر هل من الطبيعي إهدار الوقت بهذا الشكل غير الطبيعي من الأندية، وهو أمر مكرر وسخيف للغاية من الممكن إهدار الوقت بالكرة، ولكن ليس بهذه الطريقة، لابد من قرارات و رد فعل على هذا الأمر".

وأضاف كولر: "الفريق كان يعاني من بعض الأمور الفنية في الشوط الأول ولكن في الشوط الثاني تحسن الأداء وأهدرنا عدة فرص ولكن هذه كرة القدم تسيطر ولا تسجل".

واوضح كولر: "الأهلي لعب أمام فريق منظم دفاعيا وكان بمقدورنا التسجيل حتى ولو هدف".

واستطرد: "القندوسي لعب كرة هجومية ولكن أداء الجانب الدفاعي مع الهجومي كان صعبًا عليه".

وأوضح: "المنافس لعب كرة دفاعية وهذا يحتاج إلى لاعبين ذهنيا على أعلى مستوى وهو أمر لم يتوفر في عناصر الفريق اليوم".

وأضاف: "تاو كان نشيطًا اليوم وكان أخطر عناصر الأهلي اليوم ومع النتيجة السلبية سندقق مع كل لاعب وتحركاته"

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