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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان قالوا إني لا أصلح للنظر في قضية "اقتحام السجون"

خالد محجوب
خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، الرئيس بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، إن جماعة الإخوان الإرهابية قالت إنه لا يصلح للنظر في قضية "اقتحام السجون" وطالبوا بعزله.

وأضاف محجوب خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "الشهيد هشام بركات تواصل طبقًا للقانون بإخطار القاضي المردود والجلسة تحددت، وكان مطلوب مذكرة للرد على هذه دعوة عزلي من القضاء".

وتابع: "الإخوان لجأوا إلى مجلس الدولة وطالبوا بعزلي من القضاء، قرأت طلب الرد ورديت بالنفي وثبت صحة النفي بالدليل والمستندات، وأدعوا على والد زوجتي أنه كان ضمن حملات أحمد شفيق وقدمنا بلاغًا في النيابة العامة بمصر الجديدة، وأخذنا الشيك الذين يتحدثون عنه وكشفنا كذبهم" مشيرًا إلى أن الإخوان كانوا يريدون وقف النظر في القضية لما بعد 30 يونيو.

المستشار خالد محجوب خالد محجوب الشاهد برنامج الشاهد الإعلامي الدكتور محمد الباز ثورة 30 يونيو

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