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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: نونو سانتو يطلب استمرار طارق حامد في اتحاد جدة

طارق حامد
طارق حامد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، موقف نادي اتحاد جدة السعودي، من استمرار المحترف المصري طارق حامد في صفوف الفريق.

وكانت تقارير قد أكدت أن الاتحاد يحاول التخلص من طارق حامد، حيث يستهدف النادي التعاقد مع نجوم عالميين لتدعيم صفوفه، كما أنه تم التعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي في صفقة انتقال حر، قادمًا من تشيلسي.

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لـ الاتحاد، طالب باستمرار اللاعب المصري طارق حامد مع الفريق، وعدم الاستغناء عن خدماته.

وأوضح التقرير أن سانتو طلب استمرار طارق حامد لأنه أحد العناصر الأساسية بالفريق، ويعتمد عليه بشكل كبير.

وانتقل حامد إلى اتحاد جدة السعودي، صيف العام الماضي، قادمًا من الزمالك، ليساهم في تتويج الفريق بدوري روشن السعودي للمحترفين “الدوري السعودي”، بعد غياب 14 عامًا.

وتواجد طارق حامد، محترفنا المصري في صفوف اتحاد جدة، على رأس قائمة فريقه لخوض معسكر مغلق في أول استعدادات حامل لقب الدوري السعودي للموسم الجديد.

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