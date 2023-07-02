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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سامح الصريطي: مصر كادت تفقد صفة الدولة في عهد الجماعة الإرهابية

سامح الصريطي
سامح الصريطي

قال الفنان سامح الصريطي، إن مصر كادت تفقد صفة الدولة في عهد الجماعة الإرهابية، مشيرًا إلى أن وجود القوات المسلحة في هذا الوقت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضل من الله لأنها لبت رغبة الشعب في إنقاذ الدولة.

 وأضاف "الصريطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية “ten”، أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق الكثير من الانجازات بعد ثورة 30 يونيو، ولكن الظروف العالمية كانت سيئة، وأدت لشعور المواطن ببعض المعاناة، ولكن ما زال الشعب المصري يحلم بالكثير.

حققنا إنجازات كبيرة وأنقذنا الدولة

وتابع، أن حلم الشعب المصري كبير، ويصل لحجم إمكانيات وإخلاص الرئيس السيسي لهذا الوطن، معقبًا: "حققنا إنجازات كبيرة وأنقذنا الدولة، ولكن حلمنا أكبر، ومصر باعتبارها أم الدنيا مثلما قال الرئيس السيسي، فلدينا أمل كبير في خروج مصر من الأزمة الحالية التي حدثت بسبب الأزمات العالمية، وبصورة أفضل مما قبل".

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