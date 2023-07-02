إصدار ترجمة رواية "مرآة النسيان" للكاتب التركي "جورسال كورات"

صدرت الترجمة العربية لرواية "مرآة النسيان" للكاتب التركي "جورسال كورات" حديثًا عن دار العربي للنشر والتوزيع. تمت ترجمة الرواية من اللغة التركية إلى العربية بواسطة سوسنة سيد، وهذا هو التعاون الثالث بين المترجمة ودار العربي بعد ترجمتها لروايتي "سقوط شجرة الحور" و"وحيدة".

تدور أحداث الرواية في إطار تاريخي مشوق في عام 1915 في مدينة "نوشهير" في تركيا، وهي مدينة تشتهر بمغاراتها وكهوفها التي تشبه عالمًا تحت الأرض، يصل الجنرال "ضياء بيه" ومساعده "خورشيد" وجنودهما إلى مدينة "نوشهير" لنفي الأرمن، بعد أن أتموا مهمة الترحيل في مدن أخرى مثل "بوغازليان" و"إيغدالي" وغيرها، ومع ذلك، يبحث الجنرال عن شيء ما في هذه المدينة قبل بدء عمليات الترحيل؛ يبحث عن تابوت.

"جورسال كورات" هو كاتب تركي ولد عام 1960 ودرس في جامعة أنقرة، نشر مقالات في عديد من الصحف والمجلات، وشارك في بعض الأفلام السينمائية ككاتب سيناريو، كما ألقى محاضرات في عدد من الجامعات.

تُشير معلومات إلى أن رواية "مرآة النسيان" قد فازت بجائزة أورخان كمال للرواية في عام 2017.

ويُذكر أن أورخان كمال هو كاتب وكاتب سيناريو تركي، وُلد في 15 سبتمبر 1914 في جيحان، وتوفي في 2 يونيو 1970 في صوفيا، بلغاريا نتيجة نزيف مخي.

يُعد أورخان كمال أحد أبرز الأدباء الأتراك المعاصرين وكان له اسم حقيقي هو محمد رشيد أوكوتجو. عاش حياةً قاسيةً حين هرب والده إلى سوريا لأسباب سياسية، وعاد إلى تركيا عندما كان في الثامنة عشرة من عمره.

بدأ مشواره الأدبي بكتابة الشعر في الصحف والمجلات، ثم اتجه إلى كتابة القصة والرواية، وقد اشتهر بشكل كبير بروايتيه "بيت الأب" و"نزاع على الخبز"، كما تألق أيضًا بكتابة مذكراته تحت عنوان "ثلاث سنوات ونصف مع ناظم حكمت"، وبذلك وضع بصمة قوية في المشهد الأدبي التركي.