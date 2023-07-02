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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام نصف طن أغذية خلال المرور على 253 منشأة غذائية بالإسكندرية

جريدة الدستور

كثفت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية من خلال صحة البيئة والرقابة على الأغذية، المرور على جميع المنشئات خلال اجازة عيد الأضحى، ضمن حملة "100 يوم صحة"، وذلك تنفيذًا توجيهات د.خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وتحت إشراف الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

قالت الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي، إن الحملات شملت عدة أماكن متفرقة في أنحاء محافظة الإسكندرية، وتم المرور على عدد 253 منشأة غذائية وسحب 251 عينة.

أوضحت أن ذلك أسفر عن إعدام 506 كجم أغذية متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية وإعدام 103 لترات مشروبات وعصائر متنوعة لتغيرها في الخواص الطبيعية.

كما تم تحرير محاضر بتلك الوقائع طبقا لقرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 67 الخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى أماكن تداول الأغذية و قرار رقم 97 لسنة 67 المعدل بالقرار 243 لسنة 2016 الخاص بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى العاملين فى تداول الاغذية.

أضافت مدير الطب الوقائي أنه تم المرور على عدد من محطات وشبكات المياه وأخذ عينات مياة بواقع 71 عينة من محطات مياه الشرب، 34 عينة من شبكات مياه الشرب، 41 عينة من حمامات السباحة في عدد من النوادي والفنادق، و9 عينات من محطات معالجة الصرف الصحي.

وأكدت دكتورة هناء عبد الرحيم أن كل فريق العمل بالإدارة العامة للطب الوقائي يبذل ما في وسعه لضمان الحفاظ على صحة المواطنين.

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مديرية الشؤون الصحية الإسكندرية 100يوم صحة الطب الوقائي 253 منشأة غذائية إعدام 506 كيلوجرام أغذية

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