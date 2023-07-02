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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسين الجسمى يتألق فى حلفله الغنائى بدبى وسط حضور 14 ألفا (صور)

حسين الجسمي
حسين الجسمي

أحيا النجم الإماراتي حسين الجسمي حفلا غنائيا ضخما وسط حضور جماهيري ضخم بدبي بالإمارات العربية المتحدة وتخطى فيه عدد الحضور أكثر من 14 ألف شخص، محققًا بذلك أكبر وأعلى نسبة حضور في حفلات القاعة الضخمة في دبي.

وعلى مدار ساعتين وربع الساعة من الغناء المتواصل، أشعل الجسمي فور اعتلائه خشبة المسرح أجواء الحفل بتقديمه وتنقله بين مجموعة من أغنياته المتنوعة بين الإماراتية والخليجية والعربية، التي نالت رواجًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ناثرًا كل مشاعر الفرح والسعادة بين الجمهور.

ووسط حالة مختلفة من التفاعل عبر عزفه المنفرد على آلة البيانو، أبدع الجسمي في غناء أغنية "أنا لها شمس"، ليفاجئ الحضور بعدها بأداء أغنيته الشهيرة "أمي جنة" التي أبكت العديد من الحضور حبًا وحنينًا إلى الأم بكلماتها وإحساسه المؤثر في الغناء.

وكان طرح حسين الجسمي منذ أيام، أحدث أعماله الغنائية باللهجة المصرية بعنوان "بلبطة"، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتتميز أغنية "بلبطة" أنها تتماشى مع الأجواء الصيفية الحالية وسفر المصطافين لقضاء عطلاتهم على البحر، كما تعتبر دعاية سياحية لمصر لاحتواء الأغنية على أسماء عدد من الأماكن السياحية الشهيرة التي تتمتع بها مصر مثل: "هروح غردقة سُخنة وشرم وساحل".

وتعاون حسين الجسمي في أغنية "بلبطة" مع كل من الشاعر الغنائي إيهاب عبدالعظيم والملحن عمرو الشاذلى، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت عمرو الخضري.

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي
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حسين الجسمي النجم الإماراتي حسين الجسمي دبي الجسمي بلبطة

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