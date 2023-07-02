أحمد موسى يناشد الحكومة بمد الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين لنهاية العام

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الحكومة باستمرار الدعم الاستثنائي المخصص على البطاقات التموينية حتى نهاية العام الجاري.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" الأحد: "ليا طلب بسيط وإنساني يهم 36 مليون مواطن مصري، وهو استمرار الدعم الاستثنائي المخصص على البطاقة التموينية".

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي في ظل الأزمة الاقتصادية وفر دعمًا للناس وهو دعم مستحق شعر به المواطنون على مدار عام، متابعًا: "الدعم 100 جنيه ساهم في دعم 36 مليون مواطن مصري".

وتابع أن هذا الأمر توقف أمس، مضيفًا: "الناس كلموني عن الحكاية دي لأنها ساعدتهم بجد على مدار العام؛ لأنها تذهب للمواطن الذي يستحق هذا الدعم والأكثر احتياجًا".

وأكد: "الموضوع حوالي 900 مليون جنيه، وهذا الرقم بالنسبة لبلدنا ولا حاجة، والرئيس السيسي لا يمكن أن يتأخر لأنه هو من قرر دون أن يطلب أحد".