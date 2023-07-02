"خارجية النواب": بيان 3 يوليو كان بمثابة طوق إنقاذ لمصر

قالت النائبة أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن بيان 3 يوليو الذى أعلنت عنه القوات المسلحة المصرية بمشاركة القوي السياسية، كان بمثابة طوق إنقاذ لمصر، وتضمن خارطة طريق نقلت مصر إلي الجمهورية الجديدة.

وأشارت الجمال في تصريحات لها اليوم، إلى أن البيان تضمن خارطة طريق لمصر، شملت 10 خطوات متمثلة في تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، وأن لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضحت النائبة، أن خارطة الطريق تضمنت أيضا تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية، وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

وقالت الجمال إنه بعد 10 سنوات من إعلان خارطة الطريق انعكست هذه الخارطة على مصر والمنطقة بأثرها، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتجهت نحو القضاء على الأزمات التي تواجه مصر ووضع حلولا جذرية للمشكلات، مشيرة إلى أنه بعدما كانت تواجه مصر أزمة في الكهرباء أصبح لدينا فائض نصدره للخارج.

وأكدت أسماء الجمال، أن مصر اتجهت على مدار ال10 سنوات الماضية إزاء صياغة مستقبل يليق بالشعب المصري وينطلق نحو الجمهورية الجديدة والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية المستدامة والتي طالت جميع مناحى الحياة فى مصر لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.