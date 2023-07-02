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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يلتقى مدير عام الإدارة العامة للوبائيات

جريدة الدستور

التقى د. مبروك سالم وكيل صحة مطروح، اليوم الأحد، الدكتورة منال لبيب مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة، والدكتورة إنجى نشأت عضو الإدارة العامة للأمراض المعدية بالوزارة لبحث إيجابيات وملاحظات جولة مرور فريق الوزارة على منشآت المحافظة.

وقامت اللجنة برئاسة الدكتورة منال لبيب مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة، والدكتورة إنجى نشأت عضو الإدارة العامة للأمراض المعدية بالمرور ومتابعة أعمال الترصد بالمديرية والإدارة الصحية بمطروح ومستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال ‏ومراجعة التطابق بين سجل ترصد الأمراض المعدية والبرنامج القومى لترصد الأمراض المعدية ومراجعة اكتمال البيانات والتقصيات الوبائية. 

وخلال اللقاء أثنت د. منال لبيب مدير عام الإدارة العامة للوبائيات والترصد بالوزارة، على جودة ودقة أعمال الترصد داخل منشآت المحافظة، موجهة الشكر للدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، ولقطاع الطب الوقائى بصحة مطروح.

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