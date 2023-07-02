كانت بشارة خير وبُعد للحسد.. نظرة إلى مُسميات المواليد عند المصري القديم

حيرة لا نهاية لها، عندما يبدأ الأمهات والآباء في اختيار أسماء مواليدهم، فما بين سؤال الأقارب والأصدقاء، وبين البحث عن الأسماء الحديثة، يتجه الكثيرين إلى التاريخ لاختيار أسماء مميزة لأطفالهم، يحملونها بتقدير وسط إعجاب أقرانهم بهم، ونستعرض في السطور التالية الأسماء الرائجة في مصر القديمة.

مُسميات المواليد عند المصري القديم

لم تختلف العادات المصرية الحالية كثيراً عن عادات أجدادنا المصريين في تسمية مواليدهم، فيتسابق الجد، الجدة، الأب والأم علي تسميته، في مصر القديمة، وقد ظهرت أسماء الأطفال علي اللوحات الجنائزية العائلية، ليرافقوهم في العالم الآخر، فنجد المعبودة "تاورت" أنثى فرس النهر، تظهر كحامية في مشاهد الولادة.

ووفقًا لمتحف إيمحتب، التابع لوزارة السياحة والآثار، أنه تنوعت أسماء المواليد، طبقأ لبعض معتقدات وأفكار المصري القديم، وجاءت لتعكس معاني عميقة مثل جلب الخير أو إبعاد الحسد، فمنها:

أسماء تشير لجلب الخير، مثل: "سِنب" = سَليم ، "إيو إف عَنخ" = يَحيي ، "حِسي" = مَمدوح ، "نَختي"= شَديد.

أسماء لتمييز المولود، مثل: "نِب سن" = سيدهم ، "با سِر" = الرئيس ، نِفري= زينهُم.

أسماء توضح الصفات والملامح الجسدية، مثل: كِم = الأسمر ، وأسماء أخرى مثل: الضرير ، أبو راسين ، ابو كف.

أسماء أخرى مرتبطة بمسقط رأس المولود، مثل: المَنفي= منف، الطيبي = طيبة، مثل الأسماء الحالية، طنطاوي وشبراوي.

أسماء ارتبطت بالمعبودات التي قدسوها، مثل: "حسي رع"= ممدوح من رع، "حِم رع" = خادم رع، مثل، عبد الله في عصرنا، نثر سر= الرب غني، "أوزير عنخ"= أوزير حي.

أسماء ارتبطت بيوم مولده، مثل: طفل اليوم الثامن أو التاسع = زي خميس وجمعة.

أسماء سيئة لإبعاد الحسد، مثل: "جار"= عقرب، "بِنو" = فأر، "سِنحم" = جرادة، "بور خف" = العبيط، مثلما نسمي حالياً ، شحاتة وقُزعة.

أسماء الدلع، التي كانت منتشرة جداً، مثل: خوفو = خنوم خو إف وي ، وأسماء مثل: "بيبي"، "تيتي"، "فيفي"، "ششي".

أسماء الجمال، مثل: نفرت= جميلة، "نفرو" = جمال، "بنرت" = طِعمة، "سِشن" = سَوسن، "نفرتاري" = حلاوتهم.

أسماء استبشار الخير، مثل: "دوات نفرت" = صباحية مباركة، أو الصباح الجميل، "وبة نفر" = قدم الخير، حنوت سن" = سِتهم ، "نفرتيتي = الحلوة جاية.

أسماء تصلح للولد والبنت، مثل: أحمس (إعح مِس)= قمر مولود، بدر، جمال.