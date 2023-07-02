ذكرى 3 يوليو.. «المؤتمر»: استعاد الدولة من حكم خفافيش الظلام

أكد النائب محمد طلبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن بيان الثالث من يوليو كان له دور كبير فى تحرير الشعب المصرى من قبضة الحكم الظلامى للجماعة الإرهابية، التى ظنت أنها اختطفت الوطن وستظل على الكرسى ٥٠٠ سنة مقبلة. وأضاف «طلبة»: «إرادة الله، عز وجل، وشجاعة المصريين، وإصرارهم على عدم التخلى عن الوطن، والتصدى لأى ممارسات عدوانية وخطط استعمارية تستهدف تفتيت وحدة الدولة، والنيل من مؤسساتها، على رأسها القوات المسلحة- حالت دون تمكين الجماعة الإرهابية مما تريد». وأكد أن البيان سيظل محفورًا فى الذاكرة الوطنية. ولفت إلى أن «يوم ٣ يوليو» أبكى كثيرًا من الدول الاستعمارية الأجنبية؛ لأنه أحبط مخططاتها ليس فى مصر فقط، بل فى المنطقة، مؤكدًا أنه لولا قوة إيمان ورباطة جأش الرئيس السيسى، الذى كان حينها وزيرًا للدفاع، واستجابته للإرادة الشعبية، لتم تدمير مؤسسات الدولة، وكانت ستظل مصر رهن جماعة وعصابة إرهابية.