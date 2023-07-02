"إكسترا نيوز" ترصد أهم الخدمات الطبية التى تقدمها مبادرة 100 يوم صحة

قدمت قناة إكسترا نيوز تقريرًا عن مبادرة 100 يوم صحة، كشفت من خلاله أهم الخدمات التي تقدمها المبادرة للمواطنين على مدار 100 يوم والتي انطلقت من يوم 25 يونيو الماضي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهم الخدمات بالمبادرة

وتعد المبادرة نتاجًا لخدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

وتهدف المبادرة للتوسع في تقديم كافة خدمات مبادرات الصحة العامة.

وتستهدف تكثيف العمل خلال مدة زمنية مدتها 100 يوم.

تقدم العلاج بالمجان لكل من يعيش داخل مصر.

تقدم خدمات مبادرة القضاء على فيروس سي.

تقدم خدمات الكشف وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة.

تقدم خدمات مبادرة علاج سرطان الكبد.

تقدم خدمات مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

كما تقدم خدمات مبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

وتستهدف المبادرة تقديم خدمات علاج الضمور العضلي.

تقديم خدمات مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن.

تقوم بفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج.

وخدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.