ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"جاب الله": مصر اتبعت أسلوب التنمية المتوازنة عبر البرنامج الإصلاحى الاقتصادى

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي وهناك وضوح وشفافية في الحديث بين الرئيس والشعب، حيث كانت هناك ثقة من الشعب في الرئيس السيسي، وتلك الثقة كانت أحد عوامل برنامح الإصلاح الاقتصادي المصري.

الاقتصاد المصري التنموي 


وأكد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد المصري كان متدهورًا بصورة كبيرة، إضافة إلى انعدام الاستثمارات نتيجة الانهيار والاضطراب الأمني، ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا التي أدت إلى تراجع كامل في مؤشرات الدول العالمية كافة، وبالرغم من تلك التحديات إلا أن الدولة المصرية استطاعت عمل طفرة حقيقية اقتصادية في ظل تلك المعوقات.

التنمية المتوازنة

وأضاف في حديثه، أن مصر تتبع أسلوب التنمية المتوازنة بين القطاعات، وذلك المحور تم تفعيله من خلال تأسيس بنية تحتية قوية من تطوير الموانئ والطرق مع توفير حوافز كثيرة للقطاع الخاص، وبالتالي حرص القطاع الخاص على المشاركة في البرنامج الإصلاحي المصري في ظل توافر تلك المميزات التي منحتها الدولة المصرية للمصنعين.

وليد جاب الله خبير اقتصادي التنمية المتوازنة اكسترا نيوز مصر بعد 30يونيو

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

"أول مرة أقضي عيد بدون والدتي".. روايات طلاب الثانوية العامة في عيد الأضحى

شيخ الأزهر في 3 يوليو.. غلق الطريق أمام مزاعم الإخوان بأن مصر تحارب الإسلام

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

التفاصيل الكاملة لقصة طلاق غادة عبدالرازق من هيثم زنيتا

الثلاثاء.. البنك المركزي يربط ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب