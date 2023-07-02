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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أغسطس.. "العلمين الجديدة" تستضيف البطولة العربية للجودو

البطولة العربية للجودو
البطولة العربية للجودو

يستعد اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي، نائب رئيس الاتحاد العربي، لاستضافة منافسات البطولة العربية للأندية في مراحل البراعم والأشبال والناشئين، وذلك خلال الفترة من 12 وحتى 19 أغسطس المقبل.

وأعلن اتحاد الجودو عن إقامة منافسات البطولة في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من معظم الدول العربية

وجاء اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة منافسات البطولة، في إطار خطة وضعها الاتحاد المصري تهدف إلى المساهمة في تنشيط السياحة، وتعريف الأشقاء العرب على جهود الدولة المصرية في إنشاء المدن الجديدة والنهوض بمستوى الرياضة المصرية بشكل عام.

من جانبه، قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي إن البطولة ستشهد مشاركة عدد كبير من الأندية العربية، إضافة للأندية المصرية وأنه من المتوقع أن تكون هناك منافسات قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

أضاف مرزوق أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبير بتطوير الرياضة في كل الهيئات والمؤسسات، وأن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة البطولة جاء تماشيا مع جهود الدولة في تنشيط ملف السياحة.

وتابع "أنجزنا عدد كبير من الملفات على مستوى رياضة الجودو، وبات لدينا منتخبات قوية في المراحل العمرية المختلفة، وهدفنا خلق أجيال جديدة تحمل العلم المصري في كل المحافل الدولية والقارية.

مرزوق علي رئيس الإتحاد المصري رئيس الاتحاد العربي أغسطس المقبل البطولة العربية للجودو

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