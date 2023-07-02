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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كولر" يرفض رحيل كريستو فى الصيف

كولر
كولر

كشف مصدر مسئول داخل أروقة القلعة الحمراء، النقاب حول رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق التخلي عن محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي في الميركاتو الصيفي على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر أن كولر أخطر إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب أن اللاعب سيكون له دور مؤثر جدا في الفترة المقبلة ولديه حلول هجومية مميزة.
وأشار المصدر إلى أن المدير الفني فوجئ بوجود العديد من العروض المحلية والخليجية لاستعارة اللاعب بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم للشباب في الأرجنتين مؤخراً.

وأوضح المصدر أن كولر رحب بفكرة إعارة الثنائي الصاعد كريم الدبيس ورأفت خليل لمدة موسم لمنحهما حساسية المشاركة بصورة كبيرة في المباريات.

من جانبه عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة فيوتشر أكد خلالها أن المنافس يمتلك مجموعة مميزة من افضل العناصر في الدوري المحلي.
وشدد المدير الفني أن خسارة فيوتشر في الجولة الماضية ستكون دافع للمنافس في تعويض الهزيمة أو الخروج بنقطة من اللقاء.

كولر الاهلى محمد الضاوي كريستو رأفت خليل كريم الدبيس

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