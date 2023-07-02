رسميًا.. ليفربول يتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي قادمًا من لايبزيج

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، عن تعاقده مع المجري دومينيك سوبوسلاي قادمًا من لايبزيج الألماني.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد معه بعقد طويل الأمد، ليصبح ثاني تعاقد للنادي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد التعاقد مع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر.

وتعاقد ليفربول مع سوبوسلاي بعد دفعه الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع لايبزيج، والمُقدر بـ 70 مليون يورو.

وعبر سوبوسلاي عن سعادته بالانضمام لـ ليفربول، معلقًا:" إنه شعور جيد حقًا، لقد استمتعت بالأيام القليلة الماضية وأتطلع إلى معرفة الجميع بشكل أفضل".

وأضاف:"الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية كانت طويلة حقًا ؛ لم يكن الأمر بهذه السهولة، لكن في النهاية أنا هنا ، أنا سعيد ولا يمكنني الانتظار للبدء".

وزاد:" ليفربول نادٍ تاريخي حقًا، لاعبون جيدون حقًا، مدرب جيد، كل شيء جيد. بالنسبة لي كان من المثالي أن أتخذ الخطوة التالية في نادٍ مثل هذا. الجماهير، الملعب، كل شيء على ما يرام".

واختتم قائلًا: "لجمهور ليفربول، لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في الملعب وسأفعل كل ما هو ممكن لكم".

وسيرتدي سوبوسلاي القميص رقم 8 مع فريقه الجديد ليفربول.

وكان سوبوسلاي، البالغ من العمر 22 عامًا، قد انضم لصفوف لايبزيج، صيف عام 2021، قادمًا من ريد بل سالزبورج النمساوي.

وشارك اللاعب المجري طوال مسيرته مع لايبزيج، في 91 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، إضافة لصناعته 22 هدفًا في كل المسابقات، ليساهم في تتويج فريقفه ببطولة كأس ألمانيا مرتين على التوالي عامي 2022، 2023.

وعلى المستوى الدولي ، خاض سوبوسلاي 32 مباراة دولية وسجل سبعة أهداف مع المجر ، بعد أن ظهر في مباراته الأولى في مارس 2019 ضد سلوفاكيا، وهو يحمل شارة القيادة لمنتخب بلاده منذ نوفمبر 2022.