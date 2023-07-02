مدحت تيخا يظهر بشخصية "مجذوب" ضمن أحداث "الليلة كبيرة" (صور)

يستكمل الفنان مدحت إسماعيل الشهير بمدحت “تيخا”، تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الليلة كبيرة" والذي يقدم من خلاله شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل.



وظهر تيخا في كواليس العمل أثناء تصويره أحد المشاهد وهو يرتدي ملابس غريبة، ويبدو عليه أنه سيقدم دور مجذوب، إذ لاقى ظهور تيخا بكواليس المسلسل إعجاب الجميع، بالإضافة إلى الأداء المميز الذي ظهر به خلال تصوير مشاهده والذي كان اتفق عليه مع مخرج العمل وسام المدني.



يشار إلي أن مسلسل "الليلة كبيرة" من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم وإسماعيل فرغلى ومها أحمد ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومحمد يوركا وزينة منصور وحمدي هيكل ومصطفى يوسف ومحمد السعدني ومحمد حزين ومراد فكري صادق وساندي مراد ونشوي بلال ومنى جاد وهشام شرف ومحمود فايز وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، وإخراج وسام المدني ومخرج منفذ عبدالرحمن شرف.

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