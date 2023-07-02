محاضر لبعض طلاب الثانوية لاصطحابهم المحمول بلجان الوادى الجديد

صرح سيد عبدالعزيز، وكيل التربية والتعليم بالوادي الجديد، بأنه تم تحرير محضر لبعض طلاب الثانوية العامة، اليوم، لضبط أجهزة هواتف محمولة بحوزتهم خلال أداء امتحان مادة التاريخ.

أوضح عبدالعزيز أنه تم التأكيد على تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة داخل اللجان، وعدم التهاون مع أي وقائع مشابهة من شأنها عرقلة سير الامتحانات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق العدالة و`الشفافية في النتائج النهائية.

وأهابت مديرية تعليم الوادي الجديد بطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور حظر اصطحاب الهواتف داخل اللجان؛ حرصًا على مستقبلهم، فيما كشف تقرير غرف العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة بأن نسب الحضور في امتحاني الفيزياء والتاريخ، اليوم الأحد بلغت ٩٨.٧٧%.

وأكد وكيل تعليم الوادى الجديد أن غرف العمليات لم تتلق أى شكوى من الامتحانين، سواء من الطلبة أو من أولياء الأمور حتى الآن، لافتًا إلى أن جميع اللجان بدأت فى التوقيتات المحددة، مطالبًا جميع المسئولين عن الامتحانات بالتحلى بالانضباط والدقة، والتواصل اللحظى مع غرفة عمليات المديرية حال وجود أي طارئ.

يستأنف طلاب الثانوية بالوادى الجديد، الأحد، الامتحانات عقب أداء إجازة عيد الأضحى، حيث يؤدى الطلاب الامتحان بمادتى الفيزياء الشعبة العملية، والتاريخ للشعبة الأدبية.

واطمأن المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، على انتظام طلاب الثانوية العامة داخل لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية.

جاء ذلك خلال متابعته سير منظومة العمل من داخل غرفة العمليات المشكلة بالمديرية بحضور جميع المعنيين.

أشار وكيل التعليم إلى التواصل اللحظى مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر المستجدات.

أشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى توجيهاته المشددة والمستمرة للجميع بضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية والتواصل اللحظى مع غرفة العمليات بالمديرية حال أى قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة على الفور.