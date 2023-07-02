بريمو الحكام.. محمود البنا يدير المباراة رقم 16 فى الدورى هذا الموسم

سيظهر الحكم الدولي محمود البنا في مباريات الدوري الممتاز للمرة السادسة عشرة هذا الموسم عندما يدير مباراة الأهلي وفيوتشر المؤجلة من الأسبوع الرابع والعشرين والمقرر إقامتها في الثامنة والنصف مساء اليوم.

محمود البنا هو أكثر الحكام ظهورًا في مباريات الدوري هذا الموسم برصيد 16 مباراة وسبق له إدارة 15 مباراة احتسب خلالها 11 ركلة جزاء، يليه إبراهيم نورالدين وأدار 15 مباراة احتسب خلالها 7 ركلات جزاء.

واحتل محمد الحنفي وعبدالعزيز السيد المركز الثالث في قائمة أكثر الحكام ظهورًا في الدوري الممتاز هذا الموسم وأدار كل منهما 14 مباراة.

وهناك ستة حكام أدار كل منهم 13 مباراة وهم محمود ناجي ومحمد عادل ونادر قمرالدولة وطارق مجدي وحمادة القلاوي وأحمد الغندور.

وأدار أمين عمر 12 مباراة مقابل 11 مباراة لمحمد يوسف، بينما أدار وائل فرحان عشر مباريات وأدار محمد معروف 9 مباريات وأدار وليد عبدالرازق 8 مباريات.

وهناك ستة حكام أدار كل منهم ست مباريات وهم محمد الصباحي وأحمد جمال وهشام الفلال ومحمد التابعي غازي وصبحي العمراوي ومحمد سلامة "ميدو".

وأدار خمس مباريات كل من محمود بسيوني ومصطفى عثمان، وأدار 4 مباريات كل من مصطفى الشهدي ومحمد العتباني وهشام القاضي ومحمود عاشور ومحمد عباس قابيل والسيد منير، بينما أدار أحمد حمدي ثلاث مباريات.

وأدار مباراتين كل من محمود ناصف وعلي السعيد وأحمد ناصر عباس والسيد شعبان، وهناك 11 حكما أدار كل منهم مباراة واحدة وهم محمود وفا وأحمد ناجي وعمرو عايد وأسامة إسماعيل وصبري إبراهيم وإبراهيم محمد ومبروك نبيل وعاطف حسين وخالد جمال والبولندي سيمون مارتشيناك والسلوفيني سلافكو فينسيتش وهما الحكمان الأجنبيان فقط اللذان أدارا مباريات في الدوري هذا الموسم.