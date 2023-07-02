رفع 150 طن مخلفات وإزالة 4 حالات تعدٍ بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة، بالتزامن مع حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة والقرى التابعة لها وقامت برفع 150 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي وإزالة 4 حالات تعدٍ علي الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم رفع قرابة 150 طن مخلفات من ٥ قرى هى صفط الخمار والبرجاية ونزلة حسين وبنى محمد سلطان ودمشير، فضلًا عن أحياء مدينة المنيا ونقلها للمقالب العمومية، لافتًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا واصلت حملاتها المكثفة للنظافة بنطاق المركز والمدينة لتوفير بيئة صحية للمواطنين، حيث تم رفع المخلفات من أحياء المدينة وجانبى الطريق ورفع التجمعات، إضافة إلى استمرار حملات نظافة وتجميل كورنيش النيل حفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة وتهيئة الأجواء للمواطنين المترددين على الكورنيش في أيام العيد.

وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من رصد وإزالة ٤ حالات تعدى زراعة وبدون ترخيص علي مساحة ٣٤٠مترًا بقرى صفط الخمار وتلة وبنى محمد سلطان خلال عدد من حملات المتابعة والرصد تحت إشراف محمود أبوكريشة، مصطفى الدبيكى، دكتورعبدالظاهر حسن، محمد عادل نواب رئيس المركز والمدينة وبحضور محمد سميح ومحمد محمود، وعصام معبد رؤساء القرى المذكورة وفنى التنظيم والمتغيرات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا للارتقاء بالحالة العامة والنظافة بالشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لرصد حالات التعدى والإزالة الفورية المخالفة بالمهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وإحالته إلى النيابة العامة.

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