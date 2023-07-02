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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

السعودية والإمارات تخصصان 6 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية بالعراق

العراق
العراق

أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق مع الإمارات والسعودية لتشكيل مجالس أعمال، فيما أشار إلى، أن السعودية والإمارات خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية في العراق.

وقال رئيس الاتحاد، عبد الرزاق الزهيري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق لابد له من مواكبة العالم وتكوين مسيرة التجارة عالمياً، ومراعاة معايير البنك الدولي، ويكون لديه أتمتة كاملة في عملية دخول وخروج البضائع"، مشدداً "على ضرورة أن يكون هناك برنامج كامل في الجمارك والمنافذ".

وأضاف أن "الخطوة الأولى بدأت بتسجيل البيانات للتجار وتسجيل الشركات، وهذا دعم كبير حصلنا عليه من مجلس الوزراء والأمم المتحدة، ووصلنا إلى مرحلة جيدة".

وتابع: "الآن دخلنا إلى مرحلة (سويفت) أي أن نقل الأموال في عالم التجارة المستورد والمصدر معلوم، مما سيجعل العراق من البلدان المتقدمة". 

وأشار إلى، أن "الاتحاد من ضمن مهامه إقامة مجالس الأعمال وعقد الاتفاقيات، حيث وصلنا مع السعودية والإمارات إلى تشكيل مجالس الأعمال، لتحسين التجارة مع البلدين"، منوهاً بأن "الرغبة ليست في التجارة فحسب، وإنما في إقامة المشاريع الاستثمارية". 

وأوضح، أن "دولة الإمارات وضعت في صندوقها  3 مليارات دولار وكذلك السعودية وضعت ايضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية"، مبيناً أن "هناك رغبة جيدة من البلدين للعمل داخل العراق". 

ولفت إلى، أن "موقع العراق مهم، ويعد أعظم منطقة (ترانزيت) في العالم، حيث يختصر العالم في 9 أيام فقط من آسيا إلى أوروبا عبر مشروع التنمية، لذلك نحن في مرحلة ايجابية".

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