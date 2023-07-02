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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الكهرباء: أقصى حمل مسائي اليوم الأحد 31 ألفًا و650 ميجاوات

الكهرباء
الكهرباء

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي، اليوم الأحد ، يبلغ نحو 31 ألفًا و650 ميجاوات، نظرًا للارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء البلاد، فيما سجلت درجة الحرارة 36 درجة مئوية في نهار اليوم  الأحج 2يوليو 2023.

وذكر المرصد أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم الأربعاء يبلغ نحو 31 ألفًا و 650 ميجاوات، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس السبت نحو 17 ألفًا و309 ميجاوات، موضحًا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام / كيلووات ساعة.

ونوه أن مؤشر حالة الحمل، ظَهر اليوم الأحد ، باللون الأخضر وهذا يعني أن "الاستهلاك أقل من الإنتاج اليوم الأحد " منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

الكهرباء ميجاوات الحمل أقصي اليوم

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