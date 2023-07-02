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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بـ90 غرزة.. تدخل للدفاع عن والده فمزقوه بالأسلحة البيضاء في الغربية

أحمد أبو سكين
أحمد أبو سكين

شهدت مدينة زفتى بالغربية جريمة بشعة كاد أن يفقد فيها شاب حياته عندما تدخل لإثناء مجموعة من المسجلين عن ضرب والده بشارع البحر.

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد شوقي منصور، مأمور قسم شرطة زفتى يفيد وصول إخطار من مستشفى زفتي العام بوصول أحمد محمد أبو سكين، 19 سنة، مصاب بعد جروج في أماكن مختلفة من أنحاء جسده، علي خلفية مشاجرة، بشارع البحر بمدينة زفتي أمام معدية ميت غمر بشارع البحر الرئيسي بزفتي.                           

ترجع الواقعة عندما حدثت مشادة بين والد الضحية ويدعي محمد ابو سكين، 57 سنة، طرف أول، وبين أ.م.ج، ز.س، الـ، ع. س، الـ، الـ.فـ.ز، وجميعهم مسجلين مخدرات وبلطجة، طرف ثان خلال مرور الطرف الأول بصحبة ابنتيه الصغار إلى المعدية المؤدية لمدينة ميت غمر، فتعدوا عليه بالضرب، حال مرور نجله المصاب فتدخل للدفاع عن والده فإنهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء وأصابوه بالرأس والصدر والبطن والظهر بإجمالي جروج بلغ 90 غرزة، وتم نقله في حالة إعياء شديد لمستشفى زفتي العام، واعترضتهم والدة المعتدين في محاولة منها لمنعهم من الوصول للمستشفى إلا أن الأهالي إستطاعوا أن ينقلوه للمستشفي العا.

على الفور، كلّف اللواء ياسر عبد الحميد، مدير المباحث الجنائية بالغربية الرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث قسم شرطة زفتي، ومعاونيه بضرورة ضبط الجناه، عقب سماع أقوال الضحية في المحضر الرسمي الذي تم تحريره بنقطة مستشفي زفتي العام، ونجح ضباط مباحث زفتي في ضبط أحد المتهمين.

جار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الأخرين والعرض علي النيابة العامة، والتي طليت تحريات المباحث حول الواقعة وانتدبت الطب الشرعى لرفع تقرير مفصل عن حالة الضحية، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين الممسجلين.

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تدخل للدفاع عن والده فمزقوه بالأسلحة البيضاء في زفتي اللواء ياسر عبد الحميد اللواء محمد عمار مدير العرض على النيابة العامة المباحث الجنائية بالغربية بالأسلحة البيضاء بمحافظة الغربية وصلت لـ 90 غرزة الأسلحة البيضاء

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