يكثر البحث عن رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال عن تطبيق حركة الترقيات في بداية يوليو الجاري ويصبح الاستعلام عنها من خلال الموقع الخاص بالجهاز.

الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2023

نوضح في التقرير التالي رابط الاستعلام عن الترقيات بالرقم القومي 2023 والذي يتم تفعيله للسنة الجديدة 2023 بمجرد أن يتيح له الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

في البداية الدخول على رابط صفحة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهو دليل التسكين والترقية في قانون الخدمة المدنية هنا

https://promotion.caoa.gov.eg/LevelCal.aspx

ثم إدخال البيانات الأساسية

الاسم رباعي

الرقم القومي

الجهة

( مع العلم أن البيانات المدخلة على مسئولية مدخلها وأنها غير مرتبطة بأية قواعد بيانات)

ثم إدخال البيانات التالية لمعرفة مستواك الوظيفي

تاريخ التعيين أو التثبيت على درجة دائمة

قبل تاريخ 02/11/2016

المجموعة الوظيفية

الدرجة المالية

تاريخ الحصول عليها

الضغط على كلمة بحث

الشروط الواجب توافرها في الموظفين المستحقين لحركة الترقيات الجديدة

استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها حتى 30 يونيو 2023

تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.

أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة «كفء» في السنتين السابقتين على الترقية.

تكون الترقية خلال يوليو المقبل في الوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة.

تكون الترقية خلال يوليو المقبل في باقي الوظائف بالأقدمية.

لا تجوز ترقية الموظف خلال يوليو المقبل قبل محو الجزاء الموقع عليه، وهذه الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف:

الإنذار- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز 60 يومًا خلال العام - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على عامين.

الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى - الإحالة إلى المعاش- الفصل من الخدمة.

أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على موظفي الوظائف القيادية هى:

التنبيه - اللوم - الإحالة إلى المعاش - الفصل من الخدمة.