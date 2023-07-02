غدًا.. "شباب لايف" يحيي الليلة الرابعة لاحتفال الإنتاج الثقافي بثورة 30 يونيو

تنطلق فعاليات الليلة الرابعة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، في التاسعة من مساء غدًا الإثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، في اليوم الرابع للاحتفال، بفرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، حيث يتغني فريق شباب لايف بالفرقة "عماد كمال، كمال كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمي" بمجموعة من أشهر الأغاني الوطنية.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجاناً للجمهور يوميًا في الفترة من 30 يونيو وحتى 5 يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة في مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

ويحتفل قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، خلال الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 5 يوليو المُقبل، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بساحة دار الأوبرا، بست حفلات موسيقية مجانية للجمهور، تبدأ بحفل فريق كورال روح الشرق - جامعة عين شمس، ويحيي اليوم الثاني، عازف القانون صابر عبد الستار وفرقته الموسيقية.

وكانت وزارة الثقافة المصرية، قد نظمت من خلال قطاعاتها المتعددة، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا ثريا، ابتداءً من يوم 30 يونيو الماضي.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن ثورة 30 يونيو ساهمت في الحفاظ على هوية مصر، ومثلت حائطَ صد ضد محاولات تغيير وجه مصر الحضاري"، وأكدت أن ثورة 30 يونيو كانت شرارة البدء لبناء الجمهورية الجديدة.

وتابعت: "بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل مصري، تُنظم الوزارة برنامجًا حافلًا، وكرنفالاتً شعبية في محافظات مصر المختلفة، وسلسلةً من الندوات والمعارض والحفلات الموسيقية.

وأضافت وزيرة الثقافة: حرِصنا أن يكون الاحتفال مميزاً هذا العام بالمواقع الثقافية المنتشرة بأرجاء الجمهورية، خاصة التي كانت محرومة من الفعاليات والأنشطة طوال سنوات، ومنها المواقع الثقافية بالعريش والشيخ زويد والمناطق بديل العشوائيات.