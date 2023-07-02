توريد 467 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار الشون والصوامع، في استقبال محصول القمح لموسم حصاد 2023، حيث تم توريد 467 ألف طن حتى اليوم الأحد، وذلك من خلال 42 موقعًا تخزينيًا، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية من محصول القمح، مشيرًا إلى أن نسبة المساحة المزروعة بالأقماح بنطاق المحافظة، بلغت 243 ألف فدان لهذا العام.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتوريد سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، موجهًا مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة ومكبرة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقًا للضوابط المقررة ومحاربة الفساد والاحتكار وضبط المخالفين لمنظومة توريد القمح.

من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة الدورية مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان مختصة، لتذليل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة وحفاظًا على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن المديرية وأجهزة المحافظة قامت بتقديم سبل الدعم والتسهيلات للموردين والمزارعين أثناء توريد محصولهم للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة، منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل الماضي، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الموردين والمزارعين، مؤكدًا أن موسم التوريد الحالي يسير بصورة طيبة للغاية، خاصة بعد إعلان محافظ المنيا أن شون وصوامع المحافظة حققت المستهدف توريده من القمح لهذا العام.

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد حققت، خلال موسم التوريد الماضي، المستهدف توريده من القمح للشون والصوامع، حيث كان قد تم توريد 500 ألف طن بنسبة 112%، بينما كان المستهدف توريده 450 ألف طن.