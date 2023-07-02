غدًا.. وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتفقدان تجهيز لحوم الأضاحى بمجزر البساتين

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ظهر غد الإثنين، مجزر البساتين بالقاهرة؛ للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة.

كما يشهدان غدًا، انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحي، والتي ستنطلق غدًا الإثنين بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويتبعهما التوزيع تباعًا بجميع محافظات الجمهورية.

وفي سياق آخر، تبدأ وزارة الأوقاف المصرية كامل عملها الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بإتمام نقل جميع العاملين بها، وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبهذه المناسبة تؤكد وزارة الأوقاف أنها ستبذل أقصى طاقاتها وجهدها في تحقيق رسالتها المنوطة بها من خلال أحدث نظم الإدارة في ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف.