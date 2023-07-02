إصابة طالب وطالبة ومراقب بالإعياء وهبوط أثناء امتحانات الثانوية العامة بلجان المنيا

أصيب اليوم الأحد طالب وطالبة ومراقب بالإعياء والهبوط أثناء انعقاد امتحانات الثانوية العامة في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للأدبية في لجان مركزي بني مزار ومغاغة بشمال محافظة المنيا.

تلقت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إخطارا بإصابة طالب وطالبة ومراقب بالإعياء خلال امتحانات الفيزياء والتاريخ لطلاب الشهادة الثانوية العامة في مركزي بني مزار ومغاغة.

وأُصيب الطالب محمد أحمد راضي، البالغ من العمر 18 عاماً، بحالة مرضية وهبوط في لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة قليني الثانوية بنين في مدينة مغاغة، في حين تعرضت الطالبة ميرنا عدلي وهبة، البالغة من العمر 18 عاماً، للإعياء في لجنة امتحانات مدرسة التعليم الأساسي في مدينة بني مزار.

كما تعرض المراقب إسماعيل ربيع شلقامي، البالغ من العمر 44 عاماً، لأزمة مرضية في لجنة امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عويس الابتدائية بمدينة مغاغة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج العلاج والإسعافات اللازمة، وتم تحرير ثلاث محاضر بالوقائع الثلاثة.

وكان حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قد سبق وأكد أنه تم التنسيق بين الإدارة الصحية والتأمين الصحي والإسعاف علي توفير سبل الراحة والهدوء لكافة الطلاب أثناء أدائهم للامتحانات.

من ناحية أخرى، أكدت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقى أية شكاوى من تأخر فتح اللجان، أو صعوبة الامتحانات اليوم، مشيرًا إلى انتظام الامتحانات بصورة جيدة.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام يبلغ 40 ألف و704 طالب وطالبة منهم 22 ألف و937 طالب وطالبة بقسم علمي علوم و2443 طالب وطالبة بقسم علمي رياضة و15 ألف و324 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، يؤدون الامتحانات داخل 100 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسع.