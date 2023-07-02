"لو فاتك الترند": الاعترافات الأولى لجزار المونوريل.. والقصة الكاملة لأزمة حفل أحمد سعد بتونس

تنوعت أخبار الترند، خلال الساعات الماضية، ما بين تصريحات جزار المونوريل وما حدث فى امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، فى هذا السياق ترصد "الدستور" أبرز أخبار الترند اليوم.

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

أدلى المتهم بتعليق اللحم على أحد أعمدة المونوريل، بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، خلال جلسة التحقيق التي خضع لها والمتهمون الثلاثة الآخرون في القضية صباح اليوم، بتهمة إتلاف المال العام وجزء من عمود المونوريل، فضلًا عن إشغال الطريق، والذبح خارج المجازر العامة، واستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين.

وقال المتهم في واقعة جزار المونوريل، إنّه والمتهمين الآخرين اتخذوا مكان الواقعة محلًا لممارسة عملهم استغلالًا لفترة العيد والحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل ذبح الأضاحي لهم، قائلا: "الدنيا كانت فاضية وقلنا نستغل الوقت ده وندبح إحنا وخاصة إن مفيش حد هيمسكنا كله إجازة".

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"بيغشوا فى الحمام".. قصة صورة لطلاب ثانوية عامة أثارت جدلًا و"التعليم" تحقق

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة لثلاثة طلاب داخل حمام لجنة وهم يغشون من الهاتف المحمول، زاعمين أن هذه الصورة كانت صباح اليوم، وقد التقطها أحد من شباك "الحمام"، وهي من إحدى لجان محافظة الإسماعيلية.

وبالرجوع لغرفة العمليات أكدت مصادر، أن البحث جار لمعرفة حقيقة الصورة من عدمها وإذا ما كانت حقيقية أم مفبركة وقديمة أم حديثة والتحقيق في الواقعة، خاصة أنه لا تتوافر أي معلومات عنها.





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ركلتا جزاء وحالة طرد.. حصيلة المواجهات بين الأهلي وفيوتشر



رغم تواجد فريق فيوتشر في الدوري الممتاز لأول مرة الموسم الماضي إلا أنه نجح في تحقيق نتائج جيدة أمام الأهلي وخلال ثلاث مباريات جمعت الفريقين فاز الأهلي مرة واحدة، لكن الفوز كان كبيرًا بأربعة أهداف نظيفة وانتهت مباراتان بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1 وشهدت المواجهات الثلاث تسجيل الأهلي ستة أهداف مقابل هدفين فقط لفريق فيوتشر واحتساب ركلتي جزاء للأهلي سجل واحدة وأهدر الأخرى، إضافة لحالة طرد من نصيب عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر وتصدر محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين برصيد هدفين.

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التعليق الأول لـ أحمد سعد حول واقعة حفله بتونس: مُنظمة الحفل خالفت بنود التعاقد

كشف الفنان أحمد سعد التفاصيل الكاملة لما حدث خلال حفله، أمس، بتونس بعد الجدل الكبير الذي أثارته مُنظمة حفله التونسية على غير الحقيقة، وحرصًا منه على حبه وتقديره للشعب التونسي قرر توضيح الحقائق.

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