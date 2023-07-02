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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

جزار المونوريل
جزار المونوريل

أدلى المتهم بتعليق اللحم على أحد أعمدة المونوريل، بتفاصيل جريمته أمام النيابة العامة، خلال جلسة التحقيق التي خضع لها والمتهمون الثلاثة الآخرون في القضية صباح اليوم، بتهمة إتلاف المال العام وجزء من عمود المونوريل، فضلا عن إشغال الطريق، والذبح خارج المجازر العامة، واستغلال فترة عيد الأضحى المبارك للعمل كجزارين متجولين.

وأضاف المتهم في واقعة جزار المونوريل أنّه والمتهمين الآخرين اتخذوا مكان الواقعة محلًا لممارسة عملهم استغلالًا لفترة العيد والحصول على مبالغ مالية من المواطنين مقابل ذبح الأضاحي لهم، قائلا: "الدنيا كانت فاضية وقلنا نستغل الوقت ده وندبح إحنا وخاصة إن مفيش حد هيمسكنا كله إجازة".

ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة خلال ساعات قرارًا بمحاكمة جزار المونوريل والمتهمين الثلاثة الآخرين وبينهم سيدة، إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت وزارة الداخلية، قد أصدرت بيانًا أوضحت فيه ملابسات تداول منشور عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تضمّن قيام جزار بتعليق لحوم على أحد أعمدة مرفق المونوريل.

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