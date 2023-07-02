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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"بيغشوا فى الحمام".. قصة صورة لطلاب ثانوية عامة أثارت جدلًا و"التعليم" تحقق

الطلاب
الطلاب

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة لثلاثة طلاب داخل حمام لجنة وهم يغشون من الهاتف المحمول، زاعمين أن هذه الصورة كانت صباح اليوم، وقد التقطها أحد من شباك "الحمام"، وهي من إحدى لجان محافظة الإسماعيلية.

وبالرجوع لغرفة العمليات أكدت مصادر، أن البحث جار لمعرفة حقيقة الصورة من عدمها وإذا ما كانت حقيقية أم مفبركة وقديمة أم حديثة والتحقيق في الواقعة، خاصة أنه لا تتوافر أي معلومات عنها.

واستأنفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، امتحانات الثانوية العامة عقب إجازة عيد الأضحى بمادتين "التاريخ والفيزياء" وجاءت الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ولم تتلق وزارة التربية والتعليم أى شكاوى عنها.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

التربية والتعليم والتعليم التاريخ والفيزياء الامتحانات التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعل الإسماعيلية

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