ركلتا جزاء وحالة طرد.. حصيلة المواجهات بين الأهلى وفيوتشر

رغم تواجد فريق فيوتشر في الدوري الممتاز لأول مرة الموسم الماضي إلا أنه نجح في تحقيق نتائج جيدة أمام الأهلي وخلال ثلاث مباريات جمعت الفريقين فاز الأهلي مرة واحدة لكن الفوز كان كبيرا بأربعة أهداف نظيفة وانتهت مباراتان بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1 وشهدت المواجهات الثلاث تسجيل الأهلي ستة أهداف مقابل هدفين فقط لفريق فيوتشر واحتساب ركلتي جزاء للأهلي سجل واحدة وأهدر الأخرى إضافة لحالة طرد من نصيب عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر وتصدر محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين برصيد هدفين.

المواجهة الأولى بين الأهلي وفيوتشر كانت يوم 26 ديسمبر 2021 في الدور الأول لبطولة الدوري الموسم الماضي وأدارها الحكم محمد الحنفي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما بعدما تقدم الأهلي بهدف مبكر سجله محمد شريف، وتعادل كريم نيدفيد لفيوتشر في الدقيقة 57.

في الثاني عشر من شهر يوليو 2022 التقى الأهلي وفيوتشر في الدور الثاني لبطولة الدوري الموسم الماضي وأدار المباراة الحكم محمد الحنفي وانتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة سجلها محمد مجدي أفشة في الدقيقتين 2 و45 والتونسي علي معلول، من ركلة جزاء في الدقيقة 42 وأحمد عبد القادر في الدقيقة 59 .

المواجهة الثالثة بين الأهلي وفيوتشر كانت يوم 16 ديسمبر 2022 في الدور الأول لبطولة الدوري هذا الموسم وأدارها الحكم أمين عمر وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما وكان التقدم للأهلي عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 32 وتعادل المغربي عبد الكبير الوادي لفيوتشر في الدقيقة 80 وشهدت المباراة حالة طرد من نصيب عمر كمال عبدالواحد، لاعب فيوتشر في الدقيقة 21 كما أهدر محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.